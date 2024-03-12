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США передадут пакет военной помощи Украине на $300 млн

США передадут пакет военной помощи Украине на $300 млн Вашингтонская администрация предоставит Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты.
Другие страны
12 марта 2024 г. 23:39
США передадут пакет военной помощи Украине на $300 млн

Вашингтонская администрация предоставит Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Сегодня от имени президента США Джо Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на $300 млн для удовлетворения некоторых насущных потребностей Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов, договоренностей о которых Министерство обороны США достигло для восполнения техники, которую мы уже отправили Украине при предыдущей передаче вооружений со складов", - сказал он. Салливан пояснил, что "скромные объемы финансирования" стали доступны, поскольку власти США сумели заключить контракты по закупкам вооружений для восполнения своих запасов на более выгодных условиях, чем ожидалось.

"Этот экстренный пакет, о котором мы объявляем, включает большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для ракетных систем залпового огня HIMARS", - добавил помощник американского лидера. По его мнению, украинская сторона "отчаянно нуждается в этой помощи".

"Эти боеприпасы позволят украинским орудиям вести огонь в течение какого-то периода времени, но лишь короткого периода. Этого совершенно недостаточно для удовлетворения потребностей Украины на поле боя, и это не предотвратит того, что у Украины в ближайшие недели кончатся боеприпасы", - сказал Салливан. Как он отметил, вашингтонская администрация по-прежнему рассчитывает, что Конгресс одобрит выделение дополнительной помощи Киеву.

На вопрос о том, на какой именно срок хватит передаваемых боеприпасов, Салливан ответил: "Совершенно точно не на месяцы. На недели. Возможно, лишь на пару недель". Помощник Байдена отметил, что американская сторона не может с уверенностью сказать, будет ли возможна снова такая экономия в будущем. "То, что будет еще одна такая возможность для подобной экономии, не является частью наших текущих планов", - сказал он.

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