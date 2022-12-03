США перебросили в Польшу группу истребителей F-15

На польскую авиабазу в городе Ласк прибыла группа американских истребителей F-15 Eagle.
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Они были переброшены в центральную часть Польши с авиабазы Лейкенхит в Великобритании.
По сообщению американского командования, истребители, точное количество которых не уточняется, в Польше начнут операции по сдерживанию на восточном фланге НАТО.
Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша расширит базу военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Повидзе, расположенную в Великопольском воеводстве в центре страны.