США перебросили в Польшу группу истребителей F-15

На польскую авиабазу в городе Ласк прибыла группа американских истребителей F-15 Eagle.

На польскую авиабазу в городе Ласк прибыла группа американских истребителей F-15 Eagle.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

Они были переброшены в центральную часть Польши с авиабазы Лейкенхит в Великобритании.

По сообщению американского командования, истребители, точное количество которых не уточняется, в Польше начнут операции по сдерживанию на восточном фланге НАТО.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша расширит базу военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Повидзе, расположенную в Великопольском воеводстве в центре страны.