США отправят в Гаити морпехов

Вопрос отправки американских военных в Гаити пока не стоит, США намерены отправить в страну морских пехотинцев для защиты своего посольства.

Вопрос отправки американских военных в Гаити пока не стоит, США намерены отправить в страну морских пехотинцев для защиты своего посольства.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы посылаем только американских морских пехотинцев в наше посольство, чтобы убедиться, что они в безопасности и вообще все в порядке. Но идея отправки американских вооруженных сил в Гаити на данный момент не стоит на повестке дня", - заявил Байден в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза гаитянские власти обратились к Вашингтону с просьбой направить группу военных для оказания помощи в защите инфраструктурных объектов.