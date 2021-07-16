О нас
Report Georgia
Аудио новости

США отправят в Гаити морпехов

США отправят в Гаити морпехов Вопрос отправки американских военных в Гаити пока не стоит, США намерены отправить в страну морских пехотинцев для защиты своего посольства.
Другие страны
16 июля 2021 г. 08:33
США отправят в Гаити морпехов
Джо Байден

Вопрос отправки американских военных в Гаити пока не стоит, США намерены отправить в страну морских пехотинцев для защиты своего посольства.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы посылаем только американских морских пехотинцев в наше посольство, чтобы убедиться, что они в безопасности и вообще все в порядке. Но идея отправки американских вооруженных сил в Гаити на данный момент не стоит на повестке дня", - заявил Байден в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза гаитянские власти обратились к Вашингтону с просьбой направить группу военных для оказания помощи в защите инфраструктурных объектов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ Haitiyə əlavə hərbçilər göndərir

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14
В Германии почтили память убитого азербайджанца
ФотоВ Германии почтили память убитого азербайджанца
9 июля 2021 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi