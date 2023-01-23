США отказались от размещения в Японии ракет средней дальности

США отказались от планов размещения ракет средней дальности на территории Японии, поскольку считают достаточным сдерживание Китая в связи с намерением Токио получить контратакующий потенциал благодаря размещению крылатых ракет Tomahawk и увеличению дально

США отказались от планов размещения ракет средней дальности на территории Японии, поскольку считают достаточным сдерживание Китая в связи с намерением Токио получить контратакующий потенциал благодаря размещению крылатых ракет Tomahawk и увеличению дальности имеющихся ракет Type 12.

Как передает Report , об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности у США не было ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км, в то время как у Китая имеется порядка 1 900 таких ракет, пишет газета.

После приостановки в 2019 году своих обязательств в рамках договора Вашингтон стремится как можно быстрее разработать ракеты средней дальности, в частности гиперзвуковые ракеты, для размещения уже в текущем году. Разместить их планировали на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан. В качестве одного из кандидатов для базирования американских ракет средней дальности рассматривалась и Япония.

Однако в результате было принято решение отказаться от размещения здесь ракет средней дальности, поскольку Токио в рамках реализации права на контрудар в случае нападения в соответствии с обновленной стратегией национальной безопасности планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет Tomahawk и 1 000 ракет Type 12 увеличенной дальности, а также вести разработку гиперзвуковых ракет.

Поэтому, пишет издание, было решено, что сдерживание Китая усилится, если имеющиеся ракетные возможности США будут дополнены контратакующим потенциалом Японии. Кроме того, пишет издание, США сомневаются, что удастся добиться понимания со стороны населения Японии, в первую очередь жителей районов предполагаемого размещения такого оружия.

Несмотря на это, обсуждение вопроса размещения американских ракет средней дальности в Японии может возобновиться в случае изменения баланса сил из-за укрепления военного потенциала Китая, пишет Yomiuri.