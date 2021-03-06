США обвинили Россию и Китай в "вакцинной дипломатии"

Администрация Соединенных Штатов считает, что Россия и Китай пытаются использовать поставки вакцин от коронавируса нового типа в качестве инструмента для решения дипломатических задач.
Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
"Мы обеспокоены попытками России и Китая использовать вакцины в дипломатических целях", - отметила Псаки.
Она подчеркнула, что США поддерживают распространение вакцин от коронавируса через международные координационных механизмы.