США обвинили Россию и Китай в "вакцинной дипломатии"

Администрация Соединенных Штатов считает, что России и Китай пытаются использовать поставки вакцин от коронавируса нового типа в качестве инструмента для решения дипломатических задач.

Администрация Соединенных Штатов считает, что Россия и Китай пытаются использовать поставки вакцин от коронавируса нового типа в качестве инструмента для решения дипломатических задач.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

"Мы обеспокоены попытками России и Китая использовать вакцины в дипломатических целях", - отметила Псаки.

Она подчеркнула, что США поддерживают распространение вакцин от коронавируса через международные координационных механизмы.