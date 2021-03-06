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США обвинили Россию и Китай в "вакцинной дипломатии"

США обвинили Россию и Китай в "вакцинной дипломатии" Администрация Соединенных Штатов считает, что России и Китай пытаются использовать поставки вакцин от коронавируса нового типа в качестве инструмента для решения дипломатических задач.
Другие страны
6 марта 2021 г. 08:49
США обвинили Россию и Китай в вакцинной дипломатии
Джен Псаки

Администрация Соединенных Штатов считает, что Россия и Китай пытаются использовать поставки вакцин от коронавируса нового типа в качестве инструмента для решения дипломатических задач.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

"Мы обеспокоены попытками России и Китая использовать вакцины в дипломатических целях", - отметила Псаки.

Она подчеркнула, что США поддерживают распространение вакцин от коронавируса через международные координационных механизмы.

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Версия на английском языке ВидеоUS accuses Russia and China of "vaccine diplomacy"
Версия на азербайджанском языке ВидеоABŞ Rusiya və Çini peyvənd diplomatiyasında ittiham etdi

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