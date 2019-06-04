США обвинили Китай в искажении хода торговых переговоров

Китай искажает историю торговых переговоров с США в опубликованной 2 июня "Белой книге", говорится в распространенном во вторник совместном заявлении торгового представителя и минфина США.

Как передает Report со ссылкой на RIA Novosti, в частности, там говорилось, что США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, потому что это именно Вашингтон отступает от достигаемых большим трудом договоренностей.



"Соединенные Штаты сожалеют, что китайцы в опубликованной вчера "Белой книге" и последних публичных заявлениях пошли по пути перекладывания вины, искажая природу и историю торговых переговоров между двумя странами", - сказано в документе.



В "Белой книге" говорится, что США спровоцировали торговые трения, и Китаю ничего не оставалось, как принять ответные меры.