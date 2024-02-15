США нанесли четыре удара по ракетам и беспилотникам хуситов в Йемене

Американские военные нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и беспилотникам повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Американские военные нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и беспилотникам повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "Х".

"Силы CENTCOM 14 февраля в целях самообороны нанесли четыре авиаудара по семи противокорабельным крылатым ракетам, трем беспилотным летательным аппаратам и одному беспилотному надводному аппарату с взрывными устройствами на борту в подконтрольных хуситам районах Йемена", - говорится в заявлении.

Согласно информации, хуситы планировали использовать ракеты и беспилотники для ударов по кораблям в Красном море.