США намерены выделить Афганистану 9 млрд. долларов на обеспечение безопасности

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ США планируют выделить Афганистану 9 миллиардов долларов в 2018-2020 годах на обеспечение безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил специальный представитель госдепартамента по Афганистану Ричард Олсон.

"Мы планируем выделять по три миллиарда долларов для поддержки национальной безопасности Афганистана с 2018 по 2020 годы", - заявил Олсон, выступая в Atlantic Council.

По его словам, администрация США также намерена запросить в конгрессе еще по 1 миллиарду ежегодно на экономическое содействие Афганистану.