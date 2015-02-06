США намерены противостоять России, ИГ и Эболе

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в стратегии говорится: "Мы мобилизованы и возглавляем глобальные усилия, направленные на то, чтобы противостоять российской агрессии, ослабить и, в конечном счете, победить ИГ, побороть вирус Эбола там, где он зародился, остановить распространение материалов для ядерного оружия и добиться прогресса по глобальным выбросам углекислого газа".