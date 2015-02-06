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    США намерены противостоять России, ИГ и Эболе

    Белый дом обнародовал Национальную стратегию безопасности

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ США намерены противостоять России, группировке "Исламское государство" и угрозе лихорадки Эбола, говорится в Национальной стратегии безопасности, которую обнародовал в пятницу Белый дом.

    Как сообщает Report  со ссылкой на РИА Новости, в стратегии говорится: "Мы мобилизованы и возглавляем глобальные усилия, направленные на то, чтобы противостоять российской агрессии, ослабить и, в конечном счете, победить ИГ, побороть вирус Эбола там, где он зародился, остановить распространение материалов для ядерного оружия и добиться прогресса по глобальным выбросам углекислого газа".

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