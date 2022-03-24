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США могут нарастить военное присутствие в странах Европы

США могут нарастить военное присутствие в странах Европы Власти США рассмотрят возможность расширения военного присутствия в европейских странах в зависимости от ситуации вокруг Украины.
Другие страны
24 марта 2022 г. 08:46
США могут нарастить военное присутствие в странах Европы

Власти США рассмотрят возможность расширения военного присутствия в европейских странах в зависимости от ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид (демократ, от штата Род-Айленд) на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Говоря об имевшей место в последние недели переброске в ряд европейских стран тысяч американских военных на временной основе, законодатель отметил: "Думаю, присутствие там сохранится до прекращения конфликта. А потом, президент Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин проведут анализ того, требуются ли еще силы и какие". "Вполне возможно, что там потребуются дополнительные силы. Полагаю, это будет зависеть от того, какая будет обстановка, когда все это завершится", - добавил он.

Рид заверил, что США могут "предоставить дополнительные ресурсы союзникам по НАТО". По словам сенатора, американская сторона в контексте возможного усиления военного присутствия в европейских странах "представит оценки относительно численности сил на основе фактов".

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