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Вашингтон может выделить Тель-Авиву помощь на $17,6 млрд

Вашингтон может выделить Тель-Авиву помощь на $17,6 млрд Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на $17,6 млрд.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 01:44
Вашингтон может выделить Тель-Авиву помощь на $17,6 млрд

Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на $17,6 млрд.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, такая информация следует из письма спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона членам законодательного собрания страны.

"Учитывая неспособность сената своевременно принять соответствующее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми в настоящее время сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль", - говорится в документе.

Хотя сенат США, скорее всего, готов опубликовать свой законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Израилю и Украине, однако без привлечения палаты представителей в свои переговоры, руководство сената лишило себя возможности его быстрого рассмотрения, утверждает парламентарий.

"У сената больше не будет оправданий, какими бы ошибочными они ни были, против быстрого принятия этой критически важной поддержки нашего союзника", - отметил Джонсон.

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