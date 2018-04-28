 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США могут увеличить военное присутствие в Польше

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ США готовы к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши.

    Как передает Report со ссылкой на Газету.Ру, об этом заявил глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис перед встречей с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

    "Польша - наш союзник по НАТО. Мы принимаем войска в НАТО в соответствии с потребностями безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", - сказал Мэттис.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi