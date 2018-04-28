США могут увеличить военное присутствие в Польше

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ США готовы к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши.

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ру, об этом заявил глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис перед встречей с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

"Польша - наш союзник по НАТО. Мы принимаем войска в НАТО в соответствии с потребностями безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", - сказал Мэттис.