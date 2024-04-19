США могут предоставить Израилю вооружения на сумму свыше 1 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность заключения новых контрактов на поставку оружия для Израиля на сумму свыше 1 млрд долларов.
Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
В случае одобрения, это станет крупным пакетом помощи с начала проводимых Израилем операций в секторе Газа и первым с начала эскалации конфликта с Ираном.
Сообщается, что в пакет помощи могут войти танковые боеприпасы, минометные снаряды и военный транспорт.