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США могут предоставить Израилю вооружения на сумму свыше 1 млрд долларов

США могут предоставить Израилю вооружения на сумму свыше 1 млрд долларов Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность заключения новых контрактов на поставку оружия для Израиля на сумму свыше 1 млрд долларов.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 14:05
США могут предоставить Израилю вооружения на сумму свыше 1 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность заключения новых контрактов на поставку оружия для Израиля на сумму свыше 1 млрд долларов.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В случае одобрения, это станет крупным пакетом помощи с начала проводимых Израилем операций в секторе Газа и первым с начала эскалации конфликта с Ираном.

Сообщается, что в пакет помощи могут войти танковые боеприпасы, минометные снаряды и военный транспорт.

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