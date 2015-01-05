США и силы коалиции могут остаться в Афганистане еще на два года

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Решение о выводе через два года всех военнослужащих США и сил коалиции из Афганистана может быть пересмотрено. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

По словам Гани, сроки вывода войск с афганской территории необходимо "держать в уме", однако они не должны быть "догмой". На вопрос знает ли о его позиции президент США Барак Обама, Гани ответил: "Президент Обама меня знает. Нам не нужно все друг другу рассказывать".

Формально миротворческая миссия закончилась в декабре 2014 года, но на военных базах в Афганистане остаются примерно 13 тыс. военнослужащих международных сил, большая часть которых американцы. Президент США Барак Обама пообещал закончить вывод американских войск с афганской территории к концу 2016 года, после чего обеспечивать безопасность в стране будут местные силы.