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США и Европа запустят совместную инициативу по сокращению выбросов метана

США и Европа запустят совместную инициативу по сокращению выбросов метана Брюссель и Вашингтон объявили о запуске в ноябре на климатическом саммите в Глазго совместной инициативы по сокращению выбросов метана на планете
Другие страны
18 сентября 2021 г. 23:29
США и Европа запустят совместную инициативу по сокращению выбросов метана

Брюссель и Вашингтон объявили о запуске в ноябре на климатическом саммите в Глазго совместной инициативы по сокращению выбросов метана на планете.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", поддержание инициативы предполагает "приверженность коллективной цели по сокращению глобальных выбросов метана к 2030 году как минимум на 30% по сравнению с уровнем 2020 года.

Также это означает переход к использованию "наилучших доступных методик для количественной оценки выбросов метана" с упором на источники с высоким уровнем выбросов. Отмечается, что выполнение таких обязательств, как предполагается, снизит потепление как минимум на 0,2 градуса по Цельсию к 2050 году.

Согласно Глобальной оценке метана Коалиции по климату и чистому воздуху (CCAC) и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), достижение этой цели может предотвратить более 200 тыс. преждевременных смертей.

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