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США, ЕС и НАТО обеспокоены наступлением талибов в Афганистане

США, ЕС и НАТО обеспокоены наступлением талибов в Афганистане Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО обеспокоены ростом насилия и наступлением радикального движения "Талибан" в Афганистане, призывают талибов остановить его.
Другие страны
24 июля 2021 г. 02:02
США, ЕС и НАТО обеспокоены наступлением талибов в Афганистане

Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО обеспокоены ростом насилия и наступлением радикального движения "Талибан" в Афганистане, призывают талибов остановить его.

Об этом говорится в совместном американо-европейском коммюнике, распространенном в пятницу США, ЕС, НАТО, Францией, Германией, Италией, Норвегией и Великобританией.

Документ был принят по итогам состоявшейся в Риме 22 июля встречи спецпредставителей и спецпосланников этих стран и международных структур.

"Мы глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, военным наступлением "Талибана", а также количеством серьезных нарушений прав человека, о которых сообщалось", - отмечается в тексте.

"Мы призываем все стороны сократить уровень насилия и защитить гражданских лиц, уважать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. Мы призываем "Талибан" остановить свое военное наступление, а обе стороны... - принять содержательное участие в мирном процессе", - заявили США, ЕС и страны НАТО.

При этом участники встречи в Риме отметили, что поддерживают инклюзивный мирный процесс в Афганистане и посредничество "третьих сторон". "Мы выражаем нашу полную поддержку инклюзивному мирному процессу, который будут вести афганцы и которым будут руководить афганцы...", - подчеркивается в документе. "Мы призываем две стороны вести добросовестные переговоры с целью достижения справедливого и устойчивого политического соглашения. С целью продвижения процесса переговоров мы поддерживаем любую помощь и посредничество третьих сторон, которых приветствуют две стороны (внутриафганских переговоров)", - говорится в заявлении.

США и европейские страны призывают стороны в Афганистане обеспечить безопасность находящихся в этой стране иностранных дипмиссий, аэропортов, неправительственных организаций и СМИ.

"Мы призываем все стороны обеспечить безопасность иностранных посольств и других дипломатических миссий, многосторонних агентств, представителей СМИ, аэропортов и неправительственных организаций", - говорится в документе.

США и европейские страны также приветствовали готовность Турции помочь с обеспечением безопасности аэропорта Кабула. "Мы особенно ценим готовность и приверженность Турции помочь при необходимости с (обеспечением) безопасности аэропорта", - сказано в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ, Aİ və NATO Əfqanıstandakı hadisələrdən narahatdır

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