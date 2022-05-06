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США добиваются конфискации имущества армянского экс-министра

США добиваются конфискации имущества армянского экс-министра США добиваются конфискации имущества армянского экс-министра Гагика Хачатряна, принадлежащее к коррупционной схеме
Другие страны
6 мая 2022 г. 09:41
США добиваются конфискации имущества армянского экс-министра

США добиваются конфискации принадлежащего к коррупционной схеме имущества армянского экс-министра Гагика Хачатряна.

Как передает Report, об этом заявляет департамент правосудия США.

"Соединенные Штаты добиваются конфискации мега-особняка площадью более 30 000 квадратных футов в районе Holmby Hills в Лос-Анджелесе в соответствии с поданной жалобой о конфискации имущества, в которой утверждается, что особняк был куплен за взятки, уплаченные армянским бизнесменом семье Гагика Хачатряна, бывшего высокопоставленного армянского государственного деятеля",- говорится в заявлении.

В иске, который был подан в понедельник в Окружной суд США по центральному округу Калифорнии, утверждается, что бизнесмен Седрак Арустамян заплатил Хачатряну и его семье более 20 миллионов долларов в виде взяток в обмен на льготный налоговый режим для его бизнеса. Полученная взятка была использована экс-министром для покупки недвижимости Holmby Hills, которая недавно была выставлена на продажу за 63,5 млн долларов США.

Напомним, что Гагик Хачатрян занимал пост председателя Комитета государственных доходов Армении с 2008 по 2014 год и министра финансов Армении с 2014 года по 2016 год. Он и его сыновья обвиняются в Армении в получении взятки в нарушение Уголовного кодекса Армении.

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