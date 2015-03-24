США будут финансировать силы безопасности Афганистана до 2017 года

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ США продолжат финансировать силы безопасности Афганистана по меньшей мере до 2017 года, расходуя на эти цели около $4 млрд ежегодно, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента Барака Обамы.

По его словам, верхняя планка численности афганских сил безопасности составляет 352 тыс. человек. «Понятно, что численность в 352 тыс. силовиков, которая существует по крайней мере с 2012 года, является адекватным уровнем для поддержания. Мы будем работать над тем, чтобы с течением времени превратить их в более боеспособную структуру», – отметил представитель американской стороны.

Он признал, что сейчас численность афганских сил безопасности ниже, возможно, она составляет около 330 тыс. человек. По его словам, стоимость их поддержки на 2015 финансовый год составляет $4,1 млрд, а в 2016 финансовом году она снизится до $3,8 млрд., передает Report со ссылкой на РБК.