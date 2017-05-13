Спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине, пять погибших

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Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине.

Как передает Report, сообщается о пяти погибших.

Крушение произошло вблизи города Мостар.

По информации газеты Dnevni avaz, авиакатастрофа произошла днем 13 мая. Первоначально сообщалось, что жертвами стали четыре человека, однако затем появились сведения о пяти погибших.

Уточняется, что в результате крушения погибли двое взрослых, один из которых был инструктором полетов, и трое детей.