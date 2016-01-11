Спикером парламента Египта избран Али Абдель Аль

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Спикером Палаты представителей (парламента) Египта избран депутат от блока либеральных партий "В поддержку Египта" Али Абдель Аль, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Абдель Аль, юрист по образованию, участвовал в разработке конституции Египта и закона о выборах.

Ранее сообщалось, что в Египте впервые за несколько лет созвано заседание парламента.

Предыдущий парламент был сформирован в период 2011–2012 гг. после свержения Хосни Мубарака, правившего страной около 30 лет. Этот состав парламента был распущен после решения суда в середине 2012 года.