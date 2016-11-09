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    Спикер Палаты представителей Конгресса США поздравил Трампа

    С чем именно Пол Райан поздравил Трампа, не уточняется

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан переговорил со своим однопартийцем, кандидатом в президенты Дональдом Трампом, по телефону и поздравил его, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    П.Райан также побеседовал с "напарником" Трампа - кандидатом в вице-президенты Майклом Пенсом. Как пишет агентство Reuters, у них состоялись "очень хорошие беседы".

    С чем именно Райан поздравил Трампа, агентство не уточняет. Предварительные данные о результатах голосования свидетельствуют, что Трамп имеет реальные шансы победить на президентских выборах в стране.

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