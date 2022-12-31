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Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи осудили ракетные пуски КНДР

Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи осудили ракетные пуски КНДР Специальные представители Японии, США и Южной Кореи по КНДР обсудили осуществленные в субботу ракетные пуски Пхеньяна и договорились о трехстороннем сотрудничестве для укрепления регионального потенциала сдерживания.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 13:12
Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи осудили ракетные пуски КНДР

Специальные представители Японии, США и Южной Кореи по КНДР обсудили осуществленные в субботу ракетные пуски Пхеньяна и договорились о трехстороннем сотрудничестве для укрепления регионального потенциала сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу МИД Японии.

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси заявил, что Токио в качестве непостоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН с января 2023 года будет способствовать тому, чтобы СБ ООН выполнял свою роль в решении международных проблем, в том числе касательно ситуации на Корейском полуострове.

Фунакоси и его коллеги спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким осудили ракетные пуски и назвали их угрозой региональной безопасности и вызовом международному сообществу.

По данным Минобороны Японии, КНДР в субботу запустила три баллистических ракеты малой дальности из пригорода Пхеньяна. Они пролетели 350 км при максимальной высоте 100 км и упали в море у восточного побережья Корейского полуострова. Япония по дипломатическим каналам в Пекине заявила Пхеньяну протест в связи с пуском.

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