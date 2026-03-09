Спецкоординатор ООН по Ливану прибыла в Израиль

Спецкоординатор ООН по Ливану Жанин Хеннис‑Плассхарт прибыла с официальным визитом в Израиль на фоне обострения боевых действий в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в рамках визита она планирует встретиться с руководством Израиля и обсудить необходимость полного соблюдения резолюции Совета безопасности ООН, предусматривающей что единственной вооруженной силой на юге Ливана должны оставаться Вооружённые силы этой страны.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченный рейд на юге Ливана для обнаружения и ликвидации членов группировки "Хезболлах". В свою очередь, из-за сложившийся ситуации Парламент Ливана принят решение отложить выборы в законодательное собрание, изначально запланированные на май, на два года.