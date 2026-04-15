В Азербайджане за три месяца из оборота изъяты наркотики на 76 млн манатов
Происшествия
- 15 апреля, 2026
- 11:56
В Азербайджане в январе-марте текущего года из оборота изъяты наркотики на сумму 75 млн 978 тыс. манатов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на данные постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
За отчетный период в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков выявлено в общей сложности 2443 факта преступлений.
Последние новости
12:43
Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла IIIДругие страны
12:34
Такаити: Япония предоставит странам АСЕАН $10 млрд для обеспечения поставок нефтиДругие страны
12:28
Эдгарс Ринкевичс посетит Азербайджан на следующей неделеВнешняя политика
12:24
Прямые авиарейсы между Ташкентом и Ереваном запланированы на май 2026 годаВ регионе
12:19
Фото
Эльнур Мамедов обсудил Хартию о стратегическом партнерстве с представителями ГосдепаВнешняя политика
12:17
В велогонке Баку-Ханкенди выступят 25 командИндивидуальные
12:17
В Азербайджане 698 пациентов с наркозависимостью проходят лечение в трех центрахВнутренняя политика
12:10
В Азербайджане в I квартале к ответственности привлечены более 1 тыс. человек за наркопреступленияПроисшествия
12:00