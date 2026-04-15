В Азербайджане за три месяца из оборота изъяты наркотики на 76 млн манатов

В Азербайджане в январе-марте текущего года из оборота изъяты наркотики на сумму 75 млн 978 тыс. манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

За отчетный период в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков выявлено в общей сложности 2443 факта преступлений.