    Bu ilin 3 ayı ərzində 76 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    • 15 aprel, 2026
    • 11:34
    Bu ilin 3 ayı ərzində 76 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Bu ilin yanvar-mart ayları ərzində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş kompleks əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 75 milyon 978 min manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupundan məlumat verilib.

    2026-cı ilin yanvar-mart ayları ərzində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş kompleks əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində ümumilikdə 2443 cinayət faktı aşkarlanıb.

    Narkotik maddələr Hüquq-mühafizə orqanları Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası
    В Азербайджане за три месяца из оборота изъяты наркотики на 76 млн манатов

    11:48

    Azərbaycanda 3 məntəqə üzrə narkomaniyadan əziyyət çəkən 698 xəstə müalicə alır

    11:44

    "Bakı-Xankəndi" velosiped yarışında iştirakını təsdiqləyən komandalar müəyyənləşib

    11:38
    Binəqədidə mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    11:35

    Birinci rübdə narkotiklə bağlı 13-ü əcnəbi olmaqla 1044 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

    11:34

    Bu ilin 3 ayı ərzində 76 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    11:31

    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının 3 aylıq həcmi açıqlanıb

    11:29

    "Bank Avrasiya" zərərlə işləməyə başlayıb

    11:28

    Azərbaycanlı şahmatçı Aydın Süleymanlı Avropa çempionatında liderdir

    11:24
    Azərbaycanın badminton məşqçiləri Tbilisidə beynəlxalq kursa qatılıblar

