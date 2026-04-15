Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, помимо армянского
В регионе
- 15 апреля, 2026
- 11:56
Российский бизнесмен, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом Карапетян заявил сегодня в ходе первого заседания суда по уголовному делу, главным фигурантом которого он является.
"Так как участвую в выборах и уверен в своей победе, то принял решение начать процесс отказа от этих паспортов", - сказал он.
Наличие иных гражданств, помимо армянского, является препятствием для участия в выборах в парламент Армении, которые пройдут 7 июня.
