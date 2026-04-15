    Землетрясение магнитудой выше 5,9 зафиксировано у берегов Коста-Рики

    15 апреля, 2026
    11:55
    Землетрясение магнитудой выше 5,9 зафиксировано у берегов Коста-Рики

    У берегов Коста-Рики (Центральная Америка) произошло землетрясение магнитудой 5,93.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геофизических наук (GFZ) и Геологическую службу США (USGS).

    По данным GFZ, подземные толчки были зафиксированы 15 апреля утром.

    В свою очередь, USGS оценила магнитуду в 5,7 и сообщила, что эпицентр находился примерно в 72 километрах к юго-западу от города Тамариндо, на глубине около 20 километров.

    Сообщений о разрушениях, пострадавших или предупреждениях о цунами на данный момент не поступало.

    Коста-Рика расположена в пределах Тихоокеанского "огненного кольца" и считается одной из наиболее сейсмоактивных стран Центральной Америки. Толчки магнитудой 5,0–6,0 в регионе являются относительно обычным явлением и, как правило, не вызывают серьезных последствий благодаря сейсмостойким строительным стандартам.

    Стихийные бедствия Землетрясение в Коста-Рике Коста-Рика Геологическая служба США

