Гадир Халилов: При приеме документов в зарубежные вузы может использоваться ИИ

В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы" предусмотрено использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) при приеме документов на 2026/2027 учебный год.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель проекта Группы управления Государственной программой Гадир Халилов.

Он отметил, что в настоящее время в списке по программе насчитывается более 230 университетов 33-х стран.

По словам Халилова, в этом году в процессе приема документов предусмотрено использование инструментов ИИ:

"Это будет способствовать большей прозрачности процесса и правильному проведению проверок. Лица, подающие заявки, должны соблюдать правила при загрузке документов. Если документы не будут представлены надлежащим образом, это может затруднить участие молодежи в государственной программе".

Отметим, что с сегодняшнего дня в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы" официально объявлен открытым прием документов на 2026/2027 учебный год по уровням бакалавриата, магистратуры и докторантуры престижных университетов мира.