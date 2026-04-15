    Наука и образование
    • 15 апреля, 2026
    • 11:46
    Гадир Халилов: При приеме документов в зарубежные вузы может использоваться ИИ

    В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы" предусмотрено использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) при приеме документов на 2026/2027 учебный год.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель проекта Группы управления Государственной программой Гадир Халилов.

    Он отметил, что в настоящее время в списке по программе насчитывается более 230 университетов 33-х стран.

    По словам Халилова, в этом году в процессе приема документов предусмотрено использование инструментов ИИ:

    "Это будет способствовать большей прозрачности процесса и правильному проведению проверок. Лица, подающие заявки, должны соблюдать правила при загрузке документов. Если документы не будут представлены надлежащим образом, это может затруднить участие молодежи в государственной программе".

    Отметим, что с сегодняшнего дня в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы" официально объявлен открытым прием документов на 2026/2027 учебный год по уровням бакалавриата, магистратуры и докторантуры престижных университетов мира.

    Зарубежные вузы Госпрограмма обучения молодежи Гадир Халилов
    Layihə rəhbəri: Gənclərin xarici ölkələrin ali məktəblərinə sənəd qəbulunda süni intellektdən istifadə edilə bilər

