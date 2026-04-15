В Ясамале 31 обнаруженный памятник может быть взят под госохрану
Kультурная политика
- 15 апреля, 2026
- 11:51
В Ясамальском районе Баку 31 недавно обнаруженный памятник может быть взят под государственную охрану.
Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.
Согласно информации, проект решения о взятии вышеуказанных памятников под госохрану согласован с соответствующими ведомствами и представлен на утверждение.
