Армандс Краузе: Латвия готова содействовать в восстановлении лесов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

Одним из эффективных механизмов развития двустороннего сотрудничества являются межправительственные комиссии. Азербайджан активно использует этот формат и сегодня, 15 апреля, пройдет заседание МПК с Латвией. При этом заседание комиссии пройдет в городе Шуша - жемчужине Карабахского региона Азербайджана.

Сопредседатель МПК с латвийской стороны, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе в преддверии заседания комиссии в интервью Report рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества, потенциале латвийско-азербайджанских отношений в аграрной сфере, а также о ключевых вопросах, находящихся на повестке дня.

- Господин министр, как Вы оцениваете текущие экономические и политические отношения между нашими странами?

- Отношения между Латвией и Азербайджаном развиваются очень успешно и находятся на высоком уровне. Однако нынешняя геополитическая ситуация, связанная с войной между Россией и Украиной, безусловно, осложняет сотрудничество и сдерживает дальнейшее сближение наших стран, особенно в экономической сфере, включая торговлю.

Тем не менее, мы нацелены на поиск новых возможностей для развития взаимной торговли и расширения сотрудничества. В то же время по ряду других направлений мы сохраняем большую заинтересованность в укреплении межправительственного и межпарламентского взаимодействия - для нас это имеет принципиальное значение.

Существуют и такие перспективные области, как новые технологии, наука и образовательные обмены, где мы можем активно развивать сотрудничество. Эти направления в меньшей степени подвержены внешним ограничениям, включая влияние военных конфликтов, что открывает дополнительные возможности для углубления партнерства.

- Какие вопросы будут обсуждаться на заседании МПК и какие планы имеются у сторон по развитию экономического сотрудничества в 2026-2027 годах? Какие шаги планируется предпринять для увеличения взаимного товарооборота и за счет каких секторов это возможно?

- Как министр сельского хозяйства, я, безусловно, заинтересован в расширении сотрудничества в аграрной сфере. Однако считаю, что наше взаимодействие выйдет за рамки сотрудничества лишь в этой сфере.

В Латвии в управлении Министерства сельского хозяйства также находится лесной сектор. Мне известно, что Азербайджан реализует масштабные планы по восстановлению лесов на территориях, ранее находившихся под оккупацией (Карабах и Восточный Зангезур - ред.). Я знаю, что это крайне важное направление для вашей страны, и мы готовы развивать сотрудничество, чтобы содействовать восстановлению природных экосистем и лесных ресурсов на этих территориях.

Кроме того, мы недавно обсудили вопросы взаимодействия в рыбном секторе, который в Азербайджане теперь курирует Министерство сельского хозяйства. В Латвии эта отрасль исторически находится в аналогичном ведении. Существуют перспективные направления для совместной работы, в частности аквакультура, которая, по мнению многих экспертов, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в будущем.

В более широком экономическом контексте существует множество сфер для сотрудничества - от промышленности и финансов до образования и даже взаимодействия между предприятиями оборонной отрасли. В настоящее время в вузах Азербайджана и Латвии обучается около 500 студентов из наших стран, и этот обмен имеет значительный потенциал для дальнейшего развития в обоих направлениях.

Все это формирует прочную основу для выстраивания долгосрочного и взаимовыгодного экономического партнерства.

- Вы затронули тему восстановления лесов на деоккупированных территориях Азербайджана. Каким именно опытом и какими практическими решениями Латвия могла бы поделиться для содействия этому процессу?

- Как я уже отметил, лесной сектор административно относится к сфере сельского хозяйства, и мы заинтересованы в том, чтобы рассмотреть возможность создания совместного предприятия по производству саженцев. Это позволило бы Азербайджану восстанавливать леса быстрее и с меньшими затратами. Это действительно важное направление.

Несмотря на различия в породах деревьев, технологии выращивания саженцев и лесовосстановления во многом универсальны. Именно в этой области мы видим наибольший потенциал для эффективного сотрудничества.

Что касается сельскохозяйственной сферы, мы также с нетерпением ждем ваши овощи и фрукты (выращенные на этих территориях - ред.) - они превосходны. У нас в Латвии очень короткий сезон (урожая - ред.), и фрукты и овощи отличаются. У вас, напротив, сезон очень длинный, а ваша продукция превосходна - вы уже экспортируете ее за рубеж.

Полагаю, существует значительный потенциал для увеличения поставок азербайджанских овощей и фруктов в Латвию. К примеру, сегодня томаты импортируются из Испании, это связано с гораздо более длинной логистикой - расстояние даже больше, чем между Латвией и Азербайджаном. В этом контексте возможности для сотрудничества выглядят весьма перспективными.

- Азербайджан и Латвия обладают большим туристическим потенциалом. Какие планы имеются у сторон для развития сотрудничества в этой сфере, увеличения взаимного турпотока и запуска прямых рейсов?

- Все эти вопросы являются одними из ключевых в наших обсуждениях. Для развития туризма нам нужны прямые рейсы из Риги в Баку. Раньше они были, и сегодня (во вторник - ред.) на всех встречах мы затрагивали этот вопрос. Мы решили, что необходима более глубокая экономическая оценка, потому что, конечно, это вопрос рентабельности этих рейсов.

В данном вопросе есть два аспекта: развитие туризма между нашими странами, а также авиационные карго-перевозки.

- Видите ли Вы потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в области переработки отходов?

- Безусловно. Я принимал участие в климатической конференции COP29 в Баку (в ноябре 2024 года - ред.), где также присутствовали представители латвийских частных компаний. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества в этой сфере. Со своей стороны государство также готово оказать необходимую поддержку.

Это действительно важное направление, поскольку управление отходами остается одной из глобальных проблем, требующих совместных решений.

- Для Азербайджана критически важен вопрос эффективного использования воды. Есть ли у латвийских компаний готовые технологии, которые могли бы быть внедрены у нас?

- Это не очень типичная тема в наших обсуждениях, потому что вам нужно больше воды в большинстве регионов, в то время как в Латвии у нас много воды. В сельском хозяйстве мы не используем орошение - мы используем мелиорацию для отвода избыточной воды. Например, в прошлом году в Латвии были такие сильные дожди, что фермеры не могли убрать пшеницу. В некоторых регионах за один месяц количество осадков достигло почти 200 миллиметров.

Тем не менее, думаю, в этой сфере есть потенциал для сотрудничества на лабораторном уровне, в области качества воды и устойчивых сельскохозяйственных методов для сохранения чистоты природных вод. Но что касается водоснабжения в сельском хозяйстве, то это совершенно другое - вам нужно орошение, а нам нужен дренаж.

- Традиционно заседания МПК проводятся в преддверии визитов высокого уровня. По нашей информации в ближайшее время планируется визит президента Латвии в Азербайджан. Определены ли точные сроки визита?

- Да, визит высокого уровня запланирован на следующую неделю. Ожидается, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прибудет в Азербайджан с визитом в среду (22 апреля - ред.).