Anglo Asian Mining в I квартале увеличила добычу меди в Азербайджане почти в 7 раз

Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining, осуществляющая разработку золотоносных месторождений на территории Азербайджана, за первые три месяца 2026 года произвела 6,062 тыс. унций золота.

Как сообщает Report со ссылкой на данные компании, этот показатель превысил результат аналогичного периода предыдущего года на 0,56%.

Из совокупного объема выпуска 4,842 тыс. унций составили золотые слитки Доре, тогда как оставшиеся 1,22 тыс. унций были извлечены посредством флотации и технологии SART. За отчетный период Anglo Asian Mining нарастила выпуск меди в Азербайджане в 6,89 раза, доведя его до 3,711 тыс. тонн, при этом объем извлечения серебра увеличился на 41,17%, достигнув 42,796 тыс. унций.

На протяжении отчетного периода с месторождения Гедабек компания извлекла 1,462 тыс. тонны меди (увеличение в 2,71 раза), а с месторождения Демирли - 2,249 тыс. тонны (производственная деятельность там была запущена в конце 2025 года).

В период с января по март реализация золотых слитков составила 4,1 тыс. унций при средней стоимости 4 728 долларов за унцию. Для сравнения: за первый квартал 2025 года было реализовано 4,753 тыс. унций по средней стоимости 2 843 доллара за унцию. Суммарный объем реализации концентрата достиг 18 553 сухие метрические тонны (dmt) на общую сумму 45,6 млн долларов. Из этого количества на месторождение Гедабек пришлось 7 890 dmt (24,2 млн долларов), а на Демирли - 10 663 dmt (21,4 млн долларов).

Объем денежных средств компании возрос на 23,2%, составив 37,2 млн долларов. Параллельно Anglo Asian Mining снизила долговую нагрузку на 30,1% - до 19,5 млн долларов. Вследствие этого чистая денежная позиция компании увеличилась в 7,69 раза и достигла 17,7 млн долларов.

Стоимость запасов нереализованных слитков Доре и медного концентрата по состоянию на конец квартала 2026 года оценивается в 30,8 млн долларов.

Anglo Asian Mining рассчитывает на трехкратный рост объемов производства меди в 2026 году за счет расширения мощностей рудников Гилар и Демирли. Следует отметить, что только за 2025 год ААМ добыла 25,061 тыс. унций золота, 153,332 тыс. унций серебра и 7,915 тыс. тонн меди. AAM намерена извлечь в 2026 году от 28 тыс. до 33 тыс. унций золота. Производство серебра в текущем году прогнозируется на уровне от 170 тыс. до 210 тыс. унций, а меди - от 20 тыс. до 25 тыс. тонн.

Anglo Asian Mining добычу драгметаллов осуществляет с контрактной площади "Гедабек" и "Гоша". Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC – 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку в Азербайджане восьми контрактных площадей.