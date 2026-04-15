    Линь Цзянь: КНР не оказывает военную поддержку Ирану, все обвинения - чистая выдумка

    Линь Цзянь: КНР не оказывает военную поддержку Ирану, все обвинения - чистая выдумка

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь выступил с опровержением информации о том, что Пекин оказывает военную поддержку Ирану.

    Как передает Report, об этом он написал на своей официальной странице в "Х".

    Он также предупредил, что если США введут "повышенные тарифы в отношении Китая" на основании этих обвинений, Пекин даст соразмерный ответ.

    "Сообщения СМИ, обвиняющие Китай в оказании военной поддержки Ирану, являются чистой выдумкой. Если США продолжат повышение тарифов на Китай на основе этих обвинений, Китай ответит контрмерами", - написал он.

    При этом Цзянь не указал о каком именно вооружении идет речь, однако, ранее разведка США сообщала о том, что Китай, якобы, готовится в ближайшие несколько недель поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны.

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Последние новости

    12:43

    Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла III

    Другие страны
    12:34

    Такаити: Япония предоставит странам АСЕАН $10 млрд для обеспечения поставок нефти

    Другие страны
    12:28

    Эдгарс Ринкевичс посетит Азербайджан на следующей неделе

    Внешняя политика
    12:24

    Прямые авиарейсы между Ташкентом и Ереваном запланированы на май 2026 года

    В регионе
    12:19
    Фото

    Эльнур Мамедов обсудил Хартию о стратегическом партнерстве с представителями Госдепа

    Внешняя политика
    12:17

    В велогонке Баку-Ханкенди выступят 25 команд

    Индивидуальные
    12:17

    В Азербайджане 698 пациентов с наркозависимостью проходят лечение в трех центрах

    Внутренняя политика
    12:10

    В Азербайджане в I квартале к ответственности привлечены более 1 тыс. человек за наркопреступления

    Происшествия
    12:00

    Армандс Краузе: Латвия готова содействовать в восстановлении лесов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
