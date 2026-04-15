Линь Цзянь: КНР не оказывает военную поддержку Ирану, все обвинения - чистая выдумка

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь выступил с опровержением информации о том, что Пекин оказывает военную поддержку Ирану.

Как передает Report, об этом он написал на своей официальной странице в "Х".

Он также предупредил, что если США введут "повышенные тарифы в отношении Китая" на основании этих обвинений, Пекин даст соразмерный ответ.

"Сообщения СМИ, обвиняющие Китай в оказании военной поддержки Ирану, являются чистой выдумкой. Если США продолжат повышение тарифов на Китай на основе этих обвинений, Китай ответит контрмерами", - написал он.

При этом Цзянь не указал о каком именно вооружении идет речь, однако, ранее разведка США сообщала о том, что Китай, якобы, готовится в ближайшие несколько недель поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны.