    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    • 15 aprel, 2026
    • 12:23
    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Lin Tszyan Pekinin İrana hərbi dəstək göstərməsi barədə məlumatı təkzib edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində yazıb.

    XİN rəsmisi xəbərdarlıq edib ki, əgər ABŞ bu ittihamlar əsasında Çinlə bağlı tarifləri artırsa, Pekin mütənasib cavab verəcək.

    "Çini İrana hərbi dəstək göstərməkdə ittiham edən media xəbərləri sırf uydurmadır. Əgər ABŞ bu ittihamlar əsasında Çinə qarşı tarifləri artırmağa davam edərsə, Çin əks tədbirlərlə cavab verəcək", - o yazıb.

    Bununla yanaşı, Tszyan söhbətin konkret hansı silahlardan getdiyini qeyd etməyib, lakin daha əvvəl ABŞ kəşfiyyatı Çinin guya yaxın həftələrdə İrana yeni hava hücumundan müdafiə sistemləri tədarük etməyə hazırlaşdığını bildirmişdi.

    Линь Цзянь: КНР не оказывает военную поддержку Ирану, все обвинения - чистая выдумка

    Son xəbərlər

    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    12:02

    Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Qarabağ
    12:00
    Foto

    Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    11:59

    Peter Madyar enerji təhlükəsizliyini yeni hökumətin əsas prioriteti elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti