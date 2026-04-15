Азербайджан принял участие в создании инвестиционной платформы "Galaxy Orientis"

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), Китайская инвестиционная корпорация и Индонезийское инвестиционное управление совместно учредили инвестиционную платформу "Galaxy Orientis".

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, данная платформа является суверенной частной капитальной платформой, направленной на реализацию долгосрочных инвестиционных возможностей между Китаем и регионом АСЕАН.

В рамках Программы на начальном этапе привлечено около 520 млн долларов США, а общий целевой объем определен в размере 1 млрд долларов США.

