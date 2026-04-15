Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Финансы
    • 15 апреля, 2026
    • 11:53
    Азербайджан принял участие в создании инвестиционной платформы Galaxy Orientis

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), Китайская инвестиционная корпорация и Индонезийское инвестиционное управление совместно учредили инвестиционную платформу "Galaxy Orientis".

    Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, данная платформа является суверенной частной капитальной платформой, направленной на реализацию долгосрочных инвестиционных возможностей между Китаем и регионом АСЕАН.

    В рамках Программы на начальном этапе привлечено около 520 млн долларов США, а общий целевой объем определен в размере 1 млрд долларов США.

    Новость дополняется

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Китай АСЕАН
    Фото
    Azərbaycan "Galaxy Orientis" Çin - ASEAN İnvestisiya Platformasının yaradılmasında iştirak edib

