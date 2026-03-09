İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    BMT-nin Livan üzrə xüsusi koordinatoru İsrailə səfər edib

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 17:09
    BMT-nin Livan üzrə xüsusi koordinatoru İsrailə səfər edib

    BMT-nin Livan üzrə xüsusi koordinatoru Janin Hennis-Plasshart regionda döyüş əməliyyatlarının kəskinləşməsi fonunda İsrailə rəsmi səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, o, səfər çərçivəsində İsrail rəhbərliyi ilə görüşməyi və Livanın cənubunda yeganə silahlı qüvvə kimi yalnız bu ölkənin Silahlı Qüvvələrinin qalmasını nəzərdə tutan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə tam riayət olunması zərurətini müzakirə etməyi planlaşdırır.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, İsrail Müdafiə Ordusu "Hizbullah" qruplaşmasının üzvlərini aşkar və məhv etmək üçün Livanın cənubunda məhdud reydə başlayıb. Öz növbəsində, yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq Livan parlamenti ilkin olaraq may ayına planlaşdırılmış qanunverici orqana seçkiləri iki il müddətinə təxirə salmaq qərarına gəlib.

    BMT Livan koordinator
    Спецкоординатор ООН по Ливану прибыла в Израиль
    UN Special Coordinator for Lebanon arrives in Israel amid regional escalation

    Son xəbərlər

    17:09

    BMT-nin Livan üzrə xüsusi koordinatoru İsrailə səfər edib

    Digər ölkələr
    17:06

    Nikol Paşinyan Aİ-nin Yaxın Şərq ölkələri ilə videokonfransında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    17:06

    Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı ilə yükdaşımalarının həcmi və dəyəri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    16:57

    Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:51

    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    16:24

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti