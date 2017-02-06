Спецдокладчик ООН: Аннексия оккупированной земли является одним из грубых нарушений международного права

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Специальный докладчик ООН Майкл Лин призвал Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею принять эффективные дипломатические и политические меры, направленные на выполнение недавней резолюции Совбеза. В ней говорится, что расширение израильских поселений на палестинских территориях является грубейшим нарушением международного права и должно быть немедленно прекращено, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

Он добавил, что Израилю необходимо дать понять, что нарушения резолюции Совета Безопасности ООН недопустимы.

"Аннексия оккупированной земли является одним из грубых нарушений международного права", - заявил специальный докладчик. Он напомнил, что "в резолюции Совета Безопасности подтвержден издавна действующий правовой принцип неприемлемости силового присоединения территории".

Напомним, ранее правительство Израиля утвердило строительство более шести тысяч новых единиц жилья для израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. К тому же на рассмотрении израильского парламента находится закон о легализации четырех тысяч незаконных поселений на палестинских землях.



