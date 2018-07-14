Спасенных в Таиланде детей выпишут из больницы 19 июля

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Юные футболисты и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, выйдут из больницы 19 июля. Как сообщает Report со ссылкрй на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Таиланда Пиясакон Саконсатаядон.

"Все тринадцать "Лесных вепрей" будут выписаны из больницы в четверг, 19 июля", — заявил министр на пресс-брифинге для местных и иностранных журналистов.

"Мы должны хорошо подготовить их и их семьи к вниманию публики и СМИ, которое ожидает их сразу после выписки", — добавил министр.

Двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет, игроки юниорской футбольной команды "Лесные вепри" и их 25-летний тренер были эвакуированы спасателями из затопленной десятикилометровой пещеры "Тхам Луанг" 8 – 10 июля в ходе уникальной международной поисково-спасательной операции, длившейся почти 18 дней.