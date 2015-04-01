​Спасатели завершили эвакуацию останков жертв катастрофы А320

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Операция по поиску и сбору останков жертв авиакатастрофы самолета А320 компании Germanwings во французских Альпах завершена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данную информацию подтвердил во вторник представитель местной жандармерии.

"В зоне крушения тел больше нет, - сообщил подполковник жандармерии Жан-Марк Меникини. - В среду двадцать военных из числа альпийских стрелков поднимутся в горы со спасательными командами, чтобы собрать личные вещи погибших".

Как он уточнил, поиски второго бортового самописца разбившегося самолета пока не увенчались успехом.