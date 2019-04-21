SpaceX сообщила о проблемах на испытаниях двигателей Crew Dragon в США

Компания SpaceX сообщила о нештатной ситуации, которая произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание SpaceNews.

"Начальная серия испытаний прошла успешно, но результатом финального испытания стал сбой на испытательном стенде", - сказал представитель компании.

Сотрудники SpaceX совместно с коллегами из НАСА проводят расследование. Детали произошедшего не раскрываются.

По данным подразделения ВВС США, базирующемся на мысе Канаверал, в результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, в полдень недалеко от объектов ВВС были видны клубы темного дыма.