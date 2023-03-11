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Создан Совет женщин при Фронте национального сопротивления Афганистана

Создан Совет женщин при Фронте национального сопротивления Афганистана Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) сообщил об учреждении Совета женщин при организации. Он будет играть важную роль в управлении политикой Фронта и сосредоточится на женской деятельности как в социальной, так и военной сфере.
Другие страны
11 марта 2023 г. 17:07
Создан Совет женщин при Фронте национального сопротивления Афганистана

Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) сообщил об учреждении Совета женщин при организации. Он будет играть важную роль в управлении политикой Фронта и сосредоточится на женской деятельности как в социальной, так и военной сфере.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Совета в соцсетях.

"Женская часть ФНСА неустанно прикладывает усилия к разрушению системы угнетения, жестокости и кровожадной власти талибов", - сказано в сообщении.

Ранее директор по стратегическим коммуникациям ФНСА Сибгатулла Ахмади заявил, что народ Афганистана, а не иностранные силы, должен выбирать политическое устройство страны и собственную судьбу.

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