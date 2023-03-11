Создан Совет женщин при Фронте национального сопротивления Афганистана

Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) сообщил об учреждении Совета женщин при организации. Он будет играть важную роль в управлении политикой Фронта и сосредоточится на женской деятельности как в социальной, так и военной сфере.

Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) сообщил об учреждении Совета женщин при организации. Он будет играть важную роль в управлении политикой Фронта и сосредоточится на женской деятельности как в социальной, так и военной сфере.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Совета в соцсетях.

"Женская часть ФНСА неустанно прикладывает усилия к разрушению системы угнетения, жестокости и кровожадной власти талибов", - сказано в сообщении.

Ранее директор по стратегическим коммуникациям ФНСА Сибгатулла Ахмади заявил, что народ Афганистана, а не иностранные силы, должен выбирать политическое устройство страны и собственную судьбу.