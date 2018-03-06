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    Союзничающая с США в Сирии группировка направила в Африн 1700 террористов

    Об этом сообщил представитель Демократических сил Сирии

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Африн направлены 1700 террористов связанных с террористическими РПК/YPG-PYD "Демократических сил Сирии".

    Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил представитель "Демократических сил Сирии".

    Отметим, что США заявляют, что готовят ДСС для борьбы с террористическим ИГИЛ. В ответ на протест официальной Анкары против вооружения США YPG и PYD, официальный Вашингтон обычно заявляет, что сотрудничает с ДСС для борьбы с ИГИЛ.

    Напомним, что в результате совместной операции "Оливковая ветвь" ВС Турции и Свободной сирийской армии в Африне обезврежено 2878 террористов.

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