 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Советник де Мистуры намерен покинуть свой пост в ноябре

    © Times of Israel

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Старший советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн намерен покинуть свой пост в ноябре.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением он выступил перед журналистами в Женеве.

    "Я решил уйти в конце ноября", - сказал Я.Эгеланн.

    По его словам, его уход "в значительной степени" является совпадением с заявлением спецпосланника Стаффана де Мистуры об уходе со своего поста с конца ноября.

    Советник сообщил, что будет назначена другая команда.

    "К сожалению, мы оставляем работу сделанной наполовину, и деятельность будет продолжена после нашего ухода", - добавил он.

    Отметим, что в офисе эмиссара ООН по Сирии Эгеланн отвечал за гуманитарное направление.

    Напомним, что Де Мистура заявил, что уйдет со своего поста в конце ноября. На данный момент уже начались консультации относительно назначения преемника на пост спецпосланника. В частности, называются имена спецпредставителя генсека ООН по Ираку Яна Кубиша, специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова и экс-министра иностранных дел Алжира Рамтана Ламамры.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi