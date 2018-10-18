Советник де Мистуры намерен покинуть свой пост в ноябре

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Старший советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн намерен покинуть свой пост в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением он выступил перед журналистами в Женеве.

"Я решил уйти в конце ноября", - сказал Я.Эгеланн.

По его словам, его уход "в значительной степени" является совпадением с заявлением спецпосланника Стаффана де Мистуры об уходе со своего поста с конца ноября.

Советник сообщил, что будет назначена другая команда.

"К сожалению, мы оставляем работу сделанной наполовину, и деятельность будет продолжена после нашего ухода", - добавил он.

Отметим, что в офисе эмиссара ООН по Сирии Эгеланн отвечал за гуманитарное направление.

Напомним, что Де Мистура заявил, что уйдет со своего поста в конце ноября. На данный момент уже начались консультации относительно назначения преемника на пост спецпосланника. В частности, называются имена спецпредставителя генсека ООН по Ираку Яна Кубиша, специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова и экс-министра иностранных дел Алжира Рамтана Ламамры.