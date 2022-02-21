Совет ЕС утвердил предложение выделить Украине кредиты на 1,2 млрд евро

Совет ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.

Совет ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.

Как передает Report со ссылкой на заявление Совета ЕС, оперативная поддержка Украине будет оказана если ситуации в стране достигнет фазы острого кризиса.

"ЕС ускорил эту экономическую помощь Украине, поскольку текущая геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины.

Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности",- отмечается в заявлении.