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Совбез ООН продлил на полгода миссию в Афганистане

Совбез ООН продлил на полгода миссию в Афганистане Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую на полгода миссию всемирной организации в Афганистане.
Другие страны
17 сентября 2021 г. 18:40
Совбез ООН продлил на полгода миссию в Афганистане

Совбез Организации Объединенных Наций продлил действие миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на шесть месяцев – до 17 марта 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мандат миссии истекал 17 сентября.

До этого он продлевался ежегодно на год. В этот раз Эстония и Норвегия внесли в Совбез проект резолюции, предлагающий продлить мандат МООНСА на полгода.

СБ ООН вновь подтверждает важность борьбы с терроризмом в Афганистане, а также важность того, чтобы территория страны не использовалась террористами.

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года.

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