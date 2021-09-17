Совбез ООН продлил на полгода миссию в Афганистане

Совбез Организации Объединенных Наций продлил действие миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на шесть месяцев – до 17 марта 2022 года.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мандат миссии истекал 17 сентября.
До этого он продлевался ежегодно на год. В этот раз Эстония и Норвегия внесли в Совбез проект резолюции, предлагающий продлить мандат МООНСА на полгода.
СБ ООН вновь подтверждает важность борьбы с терроризмом в Афганистане, а также важность того, чтобы территория страны не использовалась террористами.
Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года.