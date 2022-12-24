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Сотрудника "Врачей без границ" освободили после похищения в Мали

Сотрудника "Врачей без границ" освободили после похищения в Мали Сотрудник международной неправительственной организации (НПО) "Врачи без границ", похищенный на севере Мали, освобожден.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 07:11
Сотрудника Врачей без границ освободили после похищения в Мали

Сотрудник международной неправительственной организации (НПО) "Врачи без границ", похищенный на севере Мали, освобожден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в ночь на субботу Agence France-Presse (AFP).

"Сотрудник "Врачей без границ" был освобожден сегодня (23 декабря), около 8:00 по Гринвичу (12:00, бакинское время)", - сообщили агентству в полиции Гао. В самой организации подтвердили факт освобождения сотрудника. Отмечается, что его вывезли гуманитарным рейсом в Бамако. Обстоятельства его освобождения и информация о похитителях не уточняются.

Агентство сообщает, что буркинийский сотрудник организации был похищен 19 декабря в одном из районов Гао вооруженными людьми. В полиции Мали заявили, что он осуществлял перевозки в интересах НПО.

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