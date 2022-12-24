Сотрудника "Врачей без границ" освободили после похищения в Мали

Сотрудник международной неправительственной организации (НПО) "Врачи без границ", похищенный на севере Мали, освобожден.

Сотрудник международной неправительственной организации (НПО) "Врачи без границ", похищенный на севере Мали, освобожден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в ночь на субботу Agence France-Presse (AFP).

"Сотрудник "Врачей без границ" был освобожден сегодня (23 декабря), около 8:00 по Гринвичу (12:00, бакинское время)", - сообщили агентству в полиции Гао. В самой организации подтвердили факт освобождения сотрудника. Отмечается, что его вывезли гуманитарным рейсом в Бамако. Обстоятельства его освобождения и информация о похитителях не уточняются.

Агентство сообщает, что буркинийский сотрудник организации был похищен 19 декабря в одном из районов Гао вооруженными людьми. В полиции Мали заявили, что он осуществлял перевозки в интересах НПО.