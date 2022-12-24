Сотрудника "Врачей без границ" освободили после похищения в Мали

Сотрудник международной неправительственной организации (НПО) "Врачи без границ", похищенный на севере Мали, освобожден.
"Сотрудник "Врачей без границ" был освобожден сегодня (23 декабря), около 8:00 по Гринвичу (12:00, бакинское время)", - сообщили агентству в полиции Гао. В самой организации подтвердили факт освобождения сотрудника. Отмечается, что его вывезли гуманитарным рейсом в Бамако. Обстоятельства его освобождения и информация о похитителях не уточняются.
Агентство сообщает, что буркинийский сотрудник организации был похищен 19 декабря в одном из районов Гао вооруженными людьми. В полиции Мали заявили, что он осуществлял перевозки в интересах НПО.