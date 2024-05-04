Число жертв наводнений на юге Бразилии увеличилось до 39

Жертвами наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии стали по меньшей мере 39 человек, еще 60 числятся пропавшими без вести.

Жертвами наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии стали по меньшей мере 39 человек, еще 60 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на власти штата.

По его данным, от дождей пострадали 265 муниципалитетов, что составляет более половины в штате. В целом от стихийного бедствия пострадали более 350 тыс. человек.

Дожди начались на юге Бразилии 29 апреля. 1 мая губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуарду Лейте объявил режим чрезвычайной ситуации.