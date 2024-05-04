В Узбекистане построят первый мусоросжигающий завод

Китайская компания «China CAMC Engineering Co., Ltd» планирует реализовать в Узбекистане проекта строительства первой мусоросжигательной электростанции.

Китайская компания China CAMC Engineering Co., Ltd планирует реализовать в Узбекистане проект строительства первой мусоросжигательной электростанции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение правительства Узбекистана.

"В министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата состоялась встреча главы ведомства Азиза Абдухакимова с председателем компании China CAMC Engineering Ваном Бо. В рамках встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве по проекту мусоросжигательной электростанции в Узбекистане", - говорится в информации.

По итогам встречи достигнута договоренность о направлении экспертной группы из Китая для изучения и организации работ, связанных с отходами в Узбекистане, а также разработки первоначального проекта завода для представления руководству республики.

"Кроме того, были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере экотуризма и строительства новой канатной дороги в горных районах Самаркандской области", - говорится в информации.