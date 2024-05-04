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Институт США: Украина стоит на пороге нового этапа войны

Институт США: Украина стоит на пороге нового этапа войны Украина стоит на пороге нового этапа войны.
Другие страны
4 мая 2024 г. 09:23
Институт США: Украина стоит на пороге нового этапа войны

Украина стоит на пороге нового этапа войны.

Как сообщает Report, об этом говорится в последнем докладе Института изучения войны США.

Отмечалось, что Украина испытывает серьезную нехватку боеприпасов: "Однако Киев все равно сможет защитить линию фронта. Украинские официальные лица заявили, что российские силы в Украине за последние месяцы существенно не увеличились, но российская армия продолжает улучшать свои общие боевые качества".

Напомним, масштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года.

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Версия на английском языке US Institute: Ukraine is facing new stage of the war
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: Ukrayna müharibənin yeni mərhələsi ilə üz-üzədir

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