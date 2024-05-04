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СМИ: Катар будет готов принять просьбу США о высылке из Дохи лидеров ХАМАС

СМИ: Катар будет готов принять просьбу США о высылке из Дохи лидеров ХАМАС Катар готов принять просьбу США о высылке из Дохи проживающих там лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
4 мая 2024 г. 09:50
СМИ: Катар будет готов принять просьбу США о высылке из Дохи лидеров ХАМАС

Катар готов принять просьбу США о высылке из Дохи проживающих там лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на источник.

Источник утверждает, что такой запрос может быть сделан американской стороной в ближайшее время, если ХАМАС отклонит последнее предложение по урегулированию кризиса с заложниками, удерживаемыми в секторе Газа.

"Учитывая, что терпение в отношении ХАМАС у США на исходе, любого, кроме положительного, ответа на предложенную сделку может оказаться достаточно, чтобы Вашингтон официально попросил Катар отказать в убежище для их лидеров", - говорит источник.

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