Блинкен: США ждут положительного ответа от ХАМАС на предложение о прекращении огня

Соединенные Штаты надеются, что радикальное палестинское движение ХАМАС даст положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками.

Соединенные Штаты надеются, что радикальное палестинское движение ХАМАС даст положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на проводимом Институтом Маккейна форуме в Седоне (штат Аризона).

"Сейчас лучшее, что может случиться, - это достижение соглашения <...>, которое изучает ХАМАС, чтобы получить прекращение огня и освобождение заложников. <...> Мы ждем ответа от ХАМАС, мы ждем, ответят ли они "да" на прекращение огня и освобождение заложников", - сказал он.

По словам Блинкена, "реальность сейчас такова, что единственное, что стоит между жителями Газы и прекращением огня, это ХАМАС".

Госсекретарь также заявил, что США считают возможным сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон "полностью привержен необходимости обеспечить безопасность Израиля".